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Базальтовый мат

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Базальтовый мат Basfiber

Уникальный материал толщиной от 6 до 12 мм (маркировки БИМ-6, БИМ-8, БИМ-10, БИМ-12), обладающий отличными огнезащитными и теплоизоляционными характеристиками.

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Мат Basfiber с фольгой

Огнеупорный и теплоизоляционный материал толщиной от 6 до 12 мм (маркировки БИМ-6, БИМ-8, БИМ-10, БИМ-12), дополнительно усиленный одним или двумя слоями фольги.

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Огнеупорные базальтовые маты (картон / лист / одеяло), изготовленные из волокна Basfiber — комплекс материалов из натурального сырья, предназначенных для утепления, теплоизоляции, пароизоляции и огнезащиты элементов инженерных коммуникаций, архитектурных частей помещений, стен зданий, бань, саун и печей. Они отличаются от аналогов (например, асбестового мата или войлока) повышенной термостойкостью, экологичностью, устойчивостью к воздействию негативных факторов.

Способ производства

Существует несколько способов получить утеплитель в виде матов:

  1. прошивной;
  2. склеиваемый;
  3. иглопробивной.

В первом случае несколько слоев базальтового волокна соединяют при помощи термостойкой нити в единую пластину. Толщина мата может составлять 100-120 мм. Недостатки — неустойчивость к вибрации, возможные усадки в ходе эксплуатации.

Для склеивания массивов волокон используют смолы на основе формальдегидов. При нагревании такой утеплитель выделяет токсичные вещества, вредные для здоровья и окружающей среды.

Для производства базальтовых матов Basfiber применяют специальные иглопробивные машины, которые прокалывают слои базальта множеством тонких игл. При этом не требуются дополнительные операции прошивки и не применяются канцерогенные химические вещества. Материал изготавливается из непрерывного базальтового волокна диаметром от 10 до 17 мкм.

Производитель – ООО «Базкорд» – выпускает два типа матов:

  • фольгированные (с одним или несколькими слоями фольги);
  • нефольгированные.

Фольга — отличный теплоизолирующий материал, который может выполнять роль  дополнительного термоотражающего экрана. В отличие от аналогичных изделий из базальта, маты Basfiber способны выполнять свои функции при толщине от 6 до 12 мм в соответствии с требованиями ГОСТ. Выбор материала (толщина, количество слоёв) производят в зависимости от назначения, условий работы узлов, механизмов, оборудования и т.п.

Сферы применения

Базальтовые иглопробивные маты Basfiber (БИМ) широко используют в десятках отраслей промышленности и строительства. Например, для:

  • теплоизоляции инженерных коммуникаций (водо- и паропроводов, газопроводов, при прокладке кабелей);
  • звукоизоляции корпусов машин, заводской, бытовой техники;
  • строительства речных, морских судов (благодаря устойчивости к агрессивным средам, морской воде);
  • термоизоляции каминов, печей, парных комнат в банях, саунах;
  • прокладки систем кондиционирования, вентиляции;
  • увеличения времени огнестойкости строительных конструкций;
  • изготовления резервуаров (химическая промышленность, энергетика);
  • теплоизоляции оборудования в вагонах, салонах автобусов, воздушных судов.

Маты с фольгой находят применение в:

  • прокладке инженерных коммуникаций, когда требуется теплоизолятор с дополнительным защитным слоем (низкотемпературные, высокотемпературные водопроводы);
  • изготовлении систем вентиляции на производствах, связанных с работой теплового оборудования (котельные станции, предприятия металлургической промышленности);
  • установке резервуаров большой емкости для хранения горючесмазочных, легковоспламеняющихся материалов;
  • создании защитного слоя между печью и стеной — в бытовом строительстве.

Преимущества Basfiber

По сравнению с другими материалами на основе базальтовых волокон, полотна Basfiber отличаются:

  • невысокой ценой;
  • меньшим объемом;
  • высокой плотностью;
  • прочностью на разрыв;
  • сверхмалым коэффициентом теплопроводности;
  • широким температурным диапазоном использования;
  • высокими огнезащитными, теплоизоляционными характеристиками;
  • экологичностью, безопасностью для окружающей среды;
  • простотой монтажа.

Купить базальтовые маты Basfiber вы можете напрямую у производителя – компании «Базкорд». Обеспечиваем своевременную доставку продукции в регионы России, в том числе в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По всем вопросам звоните +7 (48236) 2-92-69.