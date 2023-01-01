Уникальный материал толщиной от 6 до 12 мм (маркировки БИМ-6, БИМ-8, БИМ-10, БИМ-12), обладающий отличными огнезащитными и теплоизоляционными характеристиками.
Огнеупорный и теплоизоляционный материал толщиной от 6 до 12 мм (маркировки БИМ-6, БИМ-8, БИМ-10, БИМ-12), дополнительно усиленный одним или двумя слоями фольги.
Огнеупорные базальтовые маты (картон / лист / одеяло), изготовленные из волокна Basfiber — комплекс материалов из натурального сырья, предназначенных для утепления, теплоизоляции, пароизоляции и огнезащиты элементов инженерных коммуникаций, архитектурных частей помещений, стен зданий, бань, саун и печей. Они отличаются от аналогов (например, асбестового мата или войлока) повышенной термостойкостью, экологичностью, устойчивостью к воздействию негативных факторов.
Существует несколько способов получить утеплитель в виде матов:
В первом случае несколько слоев базальтового волокна соединяют при помощи термостойкой нити в единую пластину. Толщина мата может составлять 100-120 мм. Недостатки — неустойчивость к вибрации, возможные усадки в ходе эксплуатации.
Для склеивания массивов волокон используют смолы на основе формальдегидов. При нагревании такой утеплитель выделяет токсичные вещества, вредные для здоровья и окружающей среды.
Для производства базальтовых матов Basfiber применяют специальные иглопробивные машины, которые прокалывают слои базальта множеством тонких игл. При этом не требуются дополнительные операции прошивки и не применяются канцерогенные химические вещества. Материал изготавливается из непрерывного базальтового волокна диаметром от 10 до 17 мкм.
Производитель – ООО «Базкорд» – выпускает два типа матов:
Фольга — отличный теплоизолирующий материал, который может выполнять роль дополнительного термоотражающего экрана. В отличие от аналогичных изделий из базальта, маты Basfiber способны выполнять свои функции при толщине от 6 до 12 мм в соответствии с требованиями ГОСТ. Выбор материала (толщина, количество слоёв) производят в зависимости от назначения, условий работы узлов, механизмов, оборудования и т.п.
Базальтовые иглопробивные маты Basfiber (БИМ) широко используют в десятках отраслей промышленности и строительства. Например, для:
Маты с фольгой находят применение в:
По сравнению с другими материалами на основе базальтовых волокон, полотна Basfiber отличаются:
Купить базальтовые маты Basfiber вы можете напрямую у производителя – компании «Базкорд». Обеспечиваем своевременную доставку продукции в регионы России, в том числе в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По всем вопросам звоните +7 (48236) 2-92-69.