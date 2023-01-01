Огнеупорные базальтовые маты (картон / лист / одеяло), изготовленные из волокна Basfiber — комплекс материалов из натурального сырья, предназначенных для утепления, теплоизоляции, пароизоляции и огнезащиты элементов инженерных коммуникаций, архитектурных частей помещений, стен зданий, бань, саун и печей. Они отличаются от аналогов (например, асбестового мата или войлока) повышенной термостойкостью, экологичностью, устойчивостью к воздействию негативных факторов.

Способ производства

Существует несколько способов получить утеплитель в виде матов:

прошивной; склеиваемый; иглопробивной.

В первом случае несколько слоев базальтового волокна соединяют при помощи термостойкой нити в единую пластину. Толщина мата может составлять 100-120 мм. Недостатки — неустойчивость к вибрации, возможные усадки в ходе эксплуатации.

Для склеивания массивов волокон используют смолы на основе формальдегидов. При нагревании такой утеплитель выделяет токсичные вещества, вредные для здоровья и окружающей среды.

Для производства базальтовых матов Basfiber применяют специальные иглопробивные машины, которые прокалывают слои базальта множеством тонких игл. При этом не требуются дополнительные операции прошивки и не применяются канцерогенные химические вещества. Материал изготавливается из непрерывного базальтового волокна диаметром от 10 до 17 мкм.

Производитель – ООО «Базкорд» – выпускает два типа матов:

фольгированные (с одним или несколькими слоями фольги);

нефольгированные.

Фольга — отличный теплоизолирующий материал, который может выполнять роль дополнительного термоотражающего экрана. В отличие от аналогичных изделий из базальта, маты Basfiber способны выполнять свои функции при толщине от 6 до 12 мм в соответствии с требованиями ГОСТ. Выбор материала (толщина, количество слоёв) производят в зависимости от назначения, условий работы узлов, механизмов, оборудования и т.п.

Сферы применения

Базальтовые иглопробивные маты Basfiber (БИМ) широко используют в десятках отраслей промышленности и строительства. Например, для:

теплоизоляции инженерных коммуникаций (водо- и паропроводов, газопроводов, при прокладке кабелей);

звукоизоляции корпусов машин, заводской, бытовой техники;

строительства речных, морских судов (благодаря устойчивости к агрессивным средам, морской воде);

термоизоляции каминов, печей, парных комнат в банях, саунах;

прокладки систем кондиционирования, вентиляции;

увеличения времени огнестойкости строительных конструкций;

изготовления резервуаров (химическая промышленность, энергетика);

теплоизоляции оборудования в вагонах, салонах автобусов, воздушных судов.

Маты с фольгой находят применение в:

прокладке инженерных коммуникаций, когда требуется теплоизолятор с дополнительным защитным слоем (низкотемпературные, высокотемпературные водопроводы);

изготовлении систем вентиляции на производствах, связанных с работой теплового оборудования (котельные станции, предприятия металлургической промышленности);

установке резервуаров большой емкости для хранения горючесмазочных, легковоспламеняющихся материалов;

создании защитного слоя между печью и стеной — в бытовом строительстве.

Преимущества Basfiber

По сравнению с другими материалами на основе базальтовых волокон, полотна Basfiber отличаются:

невысокой ценой;

меньшим объемом;

высокой плотностью;

прочностью на разрыв;

сверхмалым коэффициентом теплопроводности;

широким температурным диапазоном использования;

высокими огнезащитными, теплоизоляционными характеристиками;

экологичностью, безопасностью для окружающей среды;

простотой монтажа.

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