Производство базальтовых материалов

Производство и продажа огнезащитных,
тепло- и звукоизоляционных материалов
из непрерывного базальтового волокна BASFIBER

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Огнезащита для бань, саун, печей и каминов.
Базальтовый иглопробивной мат BASFIBER

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Огнеупорный уплотнительный шнур BASFIBER
для систем вентиляции

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Наша продукция

Базальтовый шнур
Инновационный тепло- и звукоизоляционный материал из базальтового волокна BASFIBER диаметром от 10 до 17 мкм.
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Базальтовый мат
Базальтовый иглопробивной мат (БИМ) толщиной от 6 до 12 мм, обеспечивающий надёжную теплоизоляцию и огнезащиту.
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Базальтовая вата
Материал высокого качества из базальтового волокна BASFIBER с превосходными эксплуатационными характеристиками.
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Преимущества базальтовых материалов BASFIBER

Высокая стойкость к агрессивным средам

Диапазон рабочих температур от -100 до +1000 °С

Пожаробезопасность

Качественная теплоизоляция

Эффективная шумоизоляция

Экологичность

Эксплуатация не менее 50 лет

Области применения

Огнезащита
Теплоизоляция
Шумоизоляция
Уплотнение
Промышленное и
гражданское строительство
Энергетика
Промышленное
производство
Вагоностроение
и автомобилестроение
Базальтовый
материал
BASFIBER

О компании

Компания Базкорд — это динамично развивающаяся компания — производитель огнезащитных и теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна Basfiber™, отвечающих всем российским и международным стандартам.

Компания «Базкорд» входит в группу компаний «Каменный Век», которая считается одним из ведущих производителей базальтового волокна, зарегистрированного под торговой маркой Basfiber.

Наша компания предлагает вам огнезащитные, теплоизоляционные материалы из непрерывного базальтового волокна BASFIBER, которые отвечают всем установленным стандартам.

Собственное производство, контроль качества, а также уникальные качества волокна Basfiber позволяют получать продукцию высочайшего класса, которую по достоинству оценили уже многие клиенты в России и зарубежом.

Новости

16.08.2020
Где применяются базальтовые ткани? Читать...
12.08.2020
Материалы Basfiber в строительно-отделочных работах Читать...
08.08.2020
Пассивная огнезащита в метрополитене Читать...
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