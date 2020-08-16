Компания Базкорд — это динамично развивающаяся компания — производитель огнезащитных и теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна Basfiber™, отвечающих всем российским и международным стандартам.

Компания «Базкорд» входит в группу компаний «Каменный Век», которая считается одним из ведущих производителей базальтового волокна, зарегистрированного под торговой маркой Basfiber.

Наша компания предлагает вам огнезащитные, теплоизоляционные материалы из непрерывного базальтового волокна BASFIBER, которые отвечают всем установленным стандартам.

Собственное производство, контроль качества, а также уникальные качества волокна Basfiber позволяют получать продукцию высочайшего класса, которую по достоинству оценили уже многие клиенты в России и зарубежом.